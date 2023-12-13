Üye Girişi
Haberler

Bıçak üretiminde 4'üncü kuşak

Güncelleme:
Abone Ol

Sinop'ta yaşayan 39 yaşındaki Kazım Özekes, aile mesleği olan bıçak yapımını 4'üncü kuşak olarak devam ettiriyor. Aile geleneğini devam ettiren Özekes, atölyesinde el işçiliğiyle bıçaklar üretiyor.

Bıçak üretiminde 4'üncü kuşak

SİNOP - Sinop'ta yaşayan 39 yaşındaki Kazım Özekes, aile mesleği olan bıçak yapımını 4'üncü kuşak olarak devam ettiriyor.

Sinop'ta yaşayan 39 yaşındaki Kazım Özekes, bıçak yapımını ailesinden öğrenerek 4. kuşak olarak sürdürüyor. Aile geleneğini devam ettiren Özekes, babası Cengiz Özekes ve amcası Erdoğan Özekes'in izinden giderek şehir merkezindeki atölyesinde el işçiliğiyle bıçaklar üretiyor. 129 yıllık bir meslek geleneğini devam ettiren Kazım Özekes, atölyesinde paslanmaz çeliği çeşitli tasarımlarla buluşturarak av, mutfak, kamp ve koleksiyon bıçakları ile yöresel bıçakları hayata geçiriyor.

"Siparişlere cevap vermekte zorlanıyoruz"

Bıçaklara olan yoğun ilgiye dikkat çeken Özekes, "Genel olarak mutfak bıçakları yapıyoruz. Bunların içinde kasap ve kurban bıçakları var. Yöresel bıçaklar, çakılar, kamp, av ve koleksiyon bıçakları yapmaktayız. Yurt dışına siparişlerimiz yüklü miktarda oluyor onlara cevap vermekte biraz zorlanıyoruz. Onların haricinde yurt dışından münferit siparişler geliyor. Onları cevaplandırıyoruz. Yurt içinde ihtiyaç amaçlı ve mutfak amaçlı isteyenler bıçak koleksiyonerleri, kamp meraklıların taleplerine cevap vermeye çalışıyorum" dedi.

Çırak yetiştirmenin imkansız hale geldiğini dile getiren Özekes, "Çırak yetiştirmek isterim fakat her sektörde olduğu gibi çırak yetiştirmekte zorlanıyoruz. Şu anda öyle bir imkanımız yok. Dileriz gelecek nesillerin de el işçiliğiyle uğraşmasını ama maalesef günümüz şartları buna pek el vermiyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sinop Yerel Haberler Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

13 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 13 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? 13 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 13 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 13 Aralık Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 13 Aralık Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Şampiyonlar Ligi müziği sözleri! UEFA Şampiyonlar Ligi şarkısı Türkçe ve İngilizce sözleri nelerdir? Ş. Ligi müziği hangi dilde? 13 Aralık Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Kopenhag - Galatasaray maç özeti! (VİDEO) Kopenhag - Galatasaray maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Kopenhag - Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Kopenhag - Galatasaray maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı! İsmail Mert Fırat kimdir? İsmail Mert Fırat kaç yaşında nereli? Galatasaray yenerse gruptan çıkıyor mu? Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı EXXEN şifresiz izle! (CANLI YAYIN) Kopenhag GS maçı canlı izle! Kopenhag Galatasaray maç kadrosu ilk 11! Kopenhag Galatasaray maçı ilk 11'ler belli oldu mu, açıklandı mı? İşte Galatasaray'ın 11'i Kopenhag Galatasaray şifresiz yayınlayacak kanallar hangileri?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title