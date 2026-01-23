Haberler

Engelli çocuğa anlamlı hediye

Güncelleme:
Ankara'da görevli polis memuru Mustafa Şahin, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde engelli Rümeysa Akdoğan'a tekerlekli sandalye hediye etti. Ailenin ihtiyacına duyarsız kalmayan Şahin, şimdiye kadar 100'den fazla akülü sandalye ve binlerce çocuk için çeşitli yardımlar gerçekleştirdi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde engelli çocuğa tekerlekli sandalye hediye edildi.

Ankara'da görevli polis memuru Mustafa Şahin, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yaşayan Nuri Akdoğan'ın engelli olan kızı Rümeysa Akdoğan'a tekerlekli sandalye hediye etti. İhtiyaç sahibi ailenin çağrısına kayıtsız kalmayan Şahin tarafından gönderilen hediye, gönüllüler aracılığıyla aileye ulaştırıldı. Şahin'e teşekkür eden Rümeysa, "Kıymetli Mustafa ağabey bana güzel hediye gönderdiğin için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun" dedi.

Polis memuru Şahin, Şırnak genelinde şimdiye kadar 100'den fazla akülü sandalye ve binlerce çocuk için bot, mont ve gıda yardımları yaptı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
