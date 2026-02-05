Haberler

Beyşehir'de su ürünleri istihdamı güçleniyor

Beyşehir'de su ürünleri istihdamı güçleniyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, INSURE Projesi kapsamında düzenlenen Su Ürünleri İşleme Elemanı Kursu beş gün süren eğitimle tamamlandı. Kursu bitiren 5 kursiyer su ürünleri işleme tesislerinde istihdam edildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde su ürünleri sektörüne nitelikli iş gücü kazandırmak amacıyla düzenlenen "Su Ürünleri İşleme Elemanı Kursu" tamamlandı.

Kırsal alanlarda mevsimlik tarımsal kapasitelerin güçlendirilmesini hedefleyen INSURE Projesi kapsamında; Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Konya Kızılay Toplum Merkezi iş birliğinde gerçekleştirilen kurs, beş gün sürdü. Eğitim süresince katılımcılara, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından hem teorik hem de uygulamalı eğitimler verildi. Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlerden 5 kişi, su ürünleri işleme tesislerinde istihdam edildi. Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, proje kapsamında gıda, tarım ve hayvancılık sektörlerinde istihdama yönelik mesleki beceri geliştirme kurslarının devam edeceği bildirildi. Açıklamada ayrıca, bu kurslara katılanları istihdam eden işletmelere kişi başı 1000 Euro ayni destek sağlandığı hatırlatıldı. Proje kapsamında su ürünleri işleme tesislerine toplamda 3000 Euro'ya kadar istihdam desteği verilebildiği kaydedildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek

Konu bu kez İran değil! ABD Başkanı Trump'tan garip sözler
Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız 'Umut Hakkı' konusuna açıklık getirdi

Öcalan tahliye olacak mı? "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti

Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Gümüş tarih oluyor: Ünlü marka gözünü o madene dikti

Gümüş tarih oluyor: Ünlü marka gözünü o madene dikti
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal'ın ölüm nedeni kesinleşti

Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif'in ölüm nedeni kesinleşti
Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti

Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Şenol Güneş'ten Galatasaray-Juventus eşleşmesi için tahmin

Galatasaray-Juventus maçıyla ilgili tahmini dikkat çekici
Bir vatandaş börekçide gelen hesaba isyan etti: Doydun mu desen o da yok

Bir vatandaş börekçide gelen hesaba isyan etti