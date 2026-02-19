Haberler

Orman personeline emniyet destekli eğitim

Orman personeline emniyet destekli eğitim
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Beyşehir ilçesinde Orman Muhafaza Memurlarına yönelik düzenlenen silah eğitimi programı, iş güvenliğini artırmak ve orman koruma görevini daha etkili bir şekilde yerine getirmek amacıyla gerçekleştirildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde görev yapan Orman Muhafaza Memurlarına yönelik silah eğitimi programı düzenlendi.

Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki eğitim, personelin görevlerini daha güvenli ve bilinçli şekilde yerine getirmesi amacıyla gerçekleştirildi. Eğitim programı, Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından verildi. Program kapsamında; silah kullanımında dikkat edilmesi gereken emniyet kuralları, güvenli atış teknikleri ile silah bakım ve muhafaza esasları hakkında kapsamlı teorik bilgilendirme yapıldı. Ayrıca uygulamalı eğitimlerle personelin sahadaki yetkinliğinin artırılması hedeflendi. Yetkililer, eğitimin ormanların korunması ve kamu güvenliğinin sağlanması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Doğayı ve ormanlarımızı koruma görevimizi, eğitimli ve bilinçli kadromuzla kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, Müsavat Dervişoğlu ile görüştü

Mansur Yavaş'tan kulisleri hareketlendiren ziyaret
Prensi boşuna almamışlar! Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı

Prensi boşuna almamışlar! Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Domuz eti sahnesi tartışmaları devam ediyor: Yapım şirketinden açıklama

Domuz eti sahnesini yapım ekibi böyle savundu
Türkiye bu miras davasını konuşuyor! 3 büyük otel için yeni hamle

Türkiye bu miras davasını konuşuyor! 3 büyük otel için yeni hamle
Gecenin köründe kapısında bu manzarayı gördü

Gecenin köründe kapısında bu manzarayı gördü
'14 yaşındayım' diye kandırdığı çok sayıda erkek çocuğu istismar etti

"14 yaşındayım" diye kandırdığı çok sayıda çocuğu istismar etti
Domuz eti sahnesi tartışmaları devam ediyor: Yapım şirketinden açıklama

Domuz eti sahnesini yapım ekibi böyle savundu
Hatay'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı

Hatay'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Göçmen saldırıları artınca 'vatanseverler' sokağa indi! Devriye gezmeye başladılar

Göçmen saldırıları arttı, "vatanseverler" soluğu sokakta aldı