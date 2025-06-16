Beyşehir'de Babalar Günü Özel Baba-Çocuk Doğa Kampı Düzenlendi

Beyşehir'de Babalar Günü Özel Baba-Çocuk Doğa Kampı Düzenlendi
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Babalar Günü'nde babalar ve çocukları için düzenlenen doğa kampı, aile bağlarını güçlendirmek amacıyla çeşitli etkinliklerle dolu unutulmaz anlar sundu. Katılımcılar, doğa yürüyüşleri, atölyeler ve kamp ateşi etkinlikleri ile keyifli vakit geçirdi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde babalar ve çocukları, Babalar Gününde göl kıyısında düzenlenen kampta bir araya geldi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 2025 yılı Aile Yılı etkinlikleri çerçevesinde bir ilke imza atarak Babalar Gününü de içerisine alan iki gün süreli Baba- Çocuk Doğa Kampı etkinliği düzenledi. Kamp, Beyşehir Gölü Milli Parkı Yeşildağ İskele Mevkiindeki Tabiat Parkında gerçekleştirildi. Aile bağlarını doğada güçlendirmek, baba ve çocuklarının doğa sevgisini birlikte yaşamaları amacıyla gerçekleştirilen kampa katılanlar unutulmaz anlar yaşadı. Kendi çadır ve ekipmanlarını getirerek çocuklarıyla birlikte Beyşehir'deki kampa katılanlar da kampçılık becerisi kazanırken, doğa yürüyüşleri, kuş gözlemi, doğa gözlemi, doğa temalı atölyeler, doğa oyunları ve akşam ise kamp ateşi etkinlikleri gibi birbirinden keyifli etkinliklere dahil oldu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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