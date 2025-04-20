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Beypazarı'nda Kan Bağışı Kampanyası Başlıyor

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Türk Kızılay, Beypazarı'nda 21-24 Nisan tarihleri arasında vatandaşlardan kan bağışı toplayacak. Gezici kan bağış aracı, Atatürk Parkı önünde hizmet verecek.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Türk Kızılay kan bağış aracı, 4 gün boyunca vatandaşlardan kan bağışı toplayacak.

Kızılay Kan Merkezi'nin gezici kan bağış aracı Beypazarı'nda 4 gün boyunca vatandaşlardan kan bağışı toplayacak. Türk Kızılay Kan Bağışı Aracı 21 Nisan - 24 Nisan günleri arasında Beypazarı İrfan Gümüşel Caddesi Atatürk Parkı önünde 09.10-17.00 saatleri arasında kan bağışı hizmeti verecek. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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