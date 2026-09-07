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Beypazarı’nda gece sürprizi: Yoldan kaçmayan tavşan sürücüyü şaşırttı

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Ankara’nın Beypazarı ilçesine bağlı Hırkatepe Mahallesi’nde gece saatlerinde seyir halinde olan araç sürücüsü, yolun ortasında duran tavşanla karşılaştı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Hırkatepe Mahallesi'nde gece saatlerinde seyir halinde olan araç sürücüsü, yolun ortasında duran tavşanla karşılaştı. Araç ışıklarına rağmen yoldan kaçmayan tavşanın sevimli halleri kameraya yansıdı.

Beypazarı yolu Hırkatepe Mahallesi mevkiinde gece saatlerinde dikkat çeken anlar yaşandı. Özel aracıyla seyir halinde olan bir vatandaş, karanlıkta yolun tam ortasında duran yaban tavşanını fark etti.

Sürücü, tavşana çarpmamak için aracını yavaşlatıp durdurdu. Normal şartlarda araç ışığı veya ses duyduğunda hızla kaçması beklenen tavşan, araç farlarının aydınlattığı yolda durarak uzun süre sürücüye baktı. Hiçbir ürkeklik belirtisi göstermeyen ve sakince yolda beklemeye devam eden tavşan, araç içerisindeki vatandaşa şaşkınlık ve tebessüm dolu anlar yaşattı.

Sürücünün cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydettiği o anlar, izleyenlerin içini ısıttı. Bir süre yol ortasında bekleyen tavşan, daha sonra sakince yol kenarına doğru uzaklaşarak gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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