Beypazarı'nda Gaziler Haftası programı çelenkle başladı, gaziler protokolle buluştu

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Gaziler Haftası kapsamında Beypazarı'nda program düzenlendi.

Gaziler Haftası kapsamında Beypazarı'nda düzenlenen programda, ilçe protokolü ve gaziler bir araya geldi.

Program, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Çelenk sunma töreninin ardından Beypazarı Kaymakamı Ünal Coşkun, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Aytunç Özen, ilçe protokolü ve gaziler, Halkevi'nde düzenlenen kahvaltı programında buluştu.

Gazilerle bir araya gelinen programda, gazilerin talep ve görüşleri dinlenirken, günün anlam ve önemine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Gaziler Haftası vesilesiyle, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü uğruna fedakarlık gösteren tüm gazilere minnet ve şükran duyguları ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı