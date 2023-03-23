Beyoğlu'nun fenomen Ramazan davulcusu depremzedeler için mani söyledi

Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden olan ramazan davulcuları iş başı yaparak vatandaşları sahura kaldırdı. Beyoğlu'nda fenomen haline gelen ramazan davulcusunun depremzedelere yazdığı mani ilgi çekti.

Ramazanın vazgeçilmezleri arasında yer alan davulcular, vatandaşları sahura kaldırabilmek için gecenin karanlığında yollara düştü. Vatandaşları sahur için uyandıran davulcular, sokak sokak gezerek mani söyleyip davul çaldı. Sahura kalkan vatandaşlar ise balkondan ve camdan davulcuları izledi.

Beyoğlu'nda Piripaşa Mahallesi'nde yıllardan beri ramazan davulculuğu yaparak adeta fenomen haline gelen ramazan davulcusu Rıdvan Akçayı'ın depremzedeler için yazdığı mani ise büyük ilgi gördü.

İstanbul Tophane'de büyüdüğünü ve çocukluktan beri davul zurna ve işleriyle uğraştığını söyleyen Ramazan davulcusu Akçayır, "Koronavirüs de çok büyük bir felaketti bizim için, Türkiye için. İnsanlar nasıl mutlu olabilir, nasıl güzel duygulara kapılır diye bu maniyi yazdık. Depremzede vatandaşlarıma öncelikle ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Acılı ailelerine sabırlar diliyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Ramazan'ın sevincini yaşarken bir yandan da biraz da buruk geçiriyoruz. Çünkü şu an da onlar konteyner evlerde kalıyor. Evsizler, barksızlar biz de onlara ufacık bir şey olsun, depremzede kardeşlerimize sesimizi duyurmak istedik buradan. İnşallah onlar da bizi duymuşlardır. Bu maniyi depremzedelere armağan ediyorum" diye konuştu. - İSTANBUL