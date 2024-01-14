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Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan askerler için Taksim Camii'nde dua programı düzenlendi

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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için Taksim Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua programı gerçekleştirildi. Programa İstanbul Valisi Davut Gül, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve vatandaşlar katıldı. Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen programda, Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan kahraman askerler başta olmak üzere tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için Taksim Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua programı gerçekleştirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için Taksim Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua programı gerçekleştirildi. Programa İstanbul Valisi Davut Gül, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve vatandaşlar katıldı. Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen programda, Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan kahraman askerler başta olmak üzere tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Taksim Camii Beyoğlu Irak Terör Yerel Haberler

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