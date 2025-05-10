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Beyoğlu'nda Sakura Festivali Rüzgarı

Beyoğlu'nda Sakura Festivali Rüzgarı
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Beyoğlu Gümüşsuyu'nda düzenlenen Sakura Festivali, Uzak Doğu restoranında geleneksel Japon kültürünü ve mutfağını tanıttı. Origami, kimono deneyimi ve anime etkinlikleri ile dolu gün, misafirlere keyifli anlar sundu.

Beyoğlu Gümüşsuyu'nda 'Sakura Festivali' düzenlendi.

Beyoğlu Gümüşsuyu'nda bulunan bir otelin içerisindeki Uzak Doğu restoranı Sakura Festivali'ni kutladı. Gün boyunca origami atölyesi, kimono deneyimi, kumiko sanatı tanıtımı, yüz boyama etkinliği, anime çizim atölyesi, anime cosplay gösterileri ve Sinan Damgacıoğlu ile Japon sokak lezzetlerini deneyimleyen misafirler keyifli anlar yaşadı.

"Japon mutfağını en iyi şekilde temsil etmeye yönelik bir festivaldi"

Üç gün süren önemli bir festivalde bulunduklarını belirten Merin Seven, "Burası Japon mutfağını en iyi şekilde temsil etmeye yönelik bir festivaldi. Tabii ki sadece mutfak yoktu. Sonuçta mutfak ve kültür bir bütün. Haliyle burada da hem geleneksel Japon müziği hem de bugünü yansıtan anime gösterileri gibi Japon kültürünün birçok farklı noktası vardı. Sinan Şef ile beraber şef sofrası düzenlendi. Perşembe akşamı, yemekleri tadıp onların tarihi ve kültürel köklerinden bahsettik. Bugün ise biraz daha sokak lezzetleri konsepti var. Yüz boyatanlar da var anime izlemeye gelenler de. Çizim yaptıranlar da var. Bugün daha çok Japonya'da hızlıca yenen atıştırılan ve sevilen gündelik yemekleri tattık. Hep birlikte. Sinan Şef ile beraber hem Japon gastronomisi hem de Japon kültürü üzerine bir söyleşi yaptık. Keyifli geçti" dedi.

Japon mutfağına hakimiyeti ile bilinen Şef Sinan Damgacıoğlu ise, "Japon mutfağını tanıtırken genelde suşi üzerinden gidildiği için bu konseptte anime yemeklerine ağırlık verdik. Böylece Japonların gündelik hayatta nelerle beslendiklerini tanıştırabilelim. Onun dışında anime üzerinden Japonya'yı takip eden ve bilen çok fazla genç kesim var. Onlar da genelde bu yemekleri yiyemiyorlar. O yüzden bugün burada o kültürü tadabilecekleri ve canlı olarak hissedebilecekleri bir organizasyon yapmaya çalıştık" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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