Beylikova'ya yeni hükümet konağı için geri sayım başladı

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Eskişehir'in Beylikova ilçesinin ihtiyaçları doğrultusunda başlanan yeni hükümet binası kompleksi için projelendirme çalışmasında sona gelindi.

Beylikova Kaymakamı Mehmet Ali Atak'ın makamında konuyla ilgili olarak gerçekleşen proje değerlendirme toplantısına, Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, AK Parti İlçe Başkanı Serhat Erden ve proje üstlenicisi firma yetkilileri katıldı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Özkan Alp, "Her projemizde olduğu gibi hükümet konağı projemizin de çalışmalarını bizzat yerinde takip ediyorum. Diğer projelerimiz gibi bu projemiz de hayata geçiyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ve AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan'a ilçemize yeni yapılacak olan hükümet konağı için desteklerinden dolayı teşekkürlerimi sunarım. Beylikova'mıza hayırlı olsun" dedi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel