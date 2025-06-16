Beylikdüzü'nde Kirlilik: Marmara Denizi Kahverengiye Döndü

Beylikdüzü'nde Kirlilik: Marmara Denizi Kahverengiye Döndü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beylikdüzü'nde İSKİ'ye ait kanalizasyon giderinden akıtılan atık su nedeniyle Marmara Denizi'nin rengi kahverengiye döndü. Havadan çekilen görüntüler kirliliği gözler önüne serdi.

Beylikdüzü'nde İSKİ'ye ait kanalizasyon giderinden Marmara Denizi'ne bırakılan atık su nedeniyle deniz kahverengine döndü. Havadan çekilen görüntüler, kirliliği gözler önüne serdi.

Beylikdüzü Dereağzı Mahallesi'nde İSKİ'ye ait kanalizasyon giderinin Marmara Denizi'yle karışması nedeniyle denizin rengi kahverengiye döndü. Atık suyun denize karıştığı noktada oluşan köpürmeler dikkat çekti. Denize karışan atık su, havaların ısınmasıyla birlikte çevrede kötü kokuya da neden olurken kahverengiye dönen deniz havadan dron ile görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Altın fiyatları için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polis ile iş insanı trafikte yumruk yumruğa kavga etti

Polis ile iş insanı birbirlerini defalarca yumrukladı
2 yaşındaki çocuk, babasına ait silahla yanlışlıkla annesini öldürdü

2 yaşındaki çocuk, babasına ait silahla yanlışlıkla annesini öldürdü
Jose Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel

Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel tarih yazalım
ABD Donanmasına ait USS Nimitz, Orta Doğu'ya geliyor

Savaşı körükleyecek hamle! Dev gemi Orta Doğu'ya geliyor
Yaşarken ölüm ilanı verildi! Altından bambaşka olay çıktı

Yaşarken ölüm ilanı verildi! Altından bambaşka olay çıktı
Çuval çuval para verecekler! Al Hilal'den Osimhen'e yeni teklif

Osimhen'e eşi benzeri görülmemiş bir teklif yapılacak
İmamoğlu hakim karşısına çıktı! 2 ay sonra ilk kez görüntülendi

İmamoğlu hakim karşısına çıktı! 2 ay sonra ilk kez görüntülendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.