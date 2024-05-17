Beylikdüzü'nde Karadeniz Alası Somon Balığı'nın fiyatı düştü

Beylikdüzü'nde bulunan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi tesislerinde Karadeniz Alası Somon Balığı'nın kilosunun 300 liradan 120 lira düşmesini 2 halk ozanı sazlarıyla mani okuyarak kutladı.

Son yıllarda yaşanan aşırı pahalı fiyatlara tepki amacıyla Beylikdüzü'nde bulunan Balıkçı Kenan tesislerinde Karadeniz Alası Somon Balığı'nın kilosu 300 liradan 120 liraya kadar düşürüldü. Vatandaşlar tarafından durum memnuniyetle karşılanırken, tezgah başına gelen iki halk ozanı durumu saz çalıp mani söyleyerek kutladı. Ortalama kilosu 2-4 ile arası gelen yerli somonlar için okunan maniler renkli görüntülere sahne oldu.

Vatandaşların balığa daha çok önem vermesi için çeşitli kampanyalar yaptığını ifade eden Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nin sahibi Kenan Balcı, " Efendim denizlerimiz o kadar güzel balıklarımız o kadar lezzetli ki her evde balık pişsin istiyorum. Balığı çok sevelim istiyorum. Bakın hastalıklar kol geziyor. Bakın balık anne sütü ile eş değer denizlerimizden balık fışkırıyor. Herkes enflasyondan pahalılıktan bahsediyor. Efendim uygun ucuz olan balıklarımız var. Haftada bir değil haftada üç gün balık öneriyorum. Halkımızın bunu daha güzel çözsün istiyorum. Bakın efendim bir kilo balık çok değerli 120 lira. Karadeniz alası, Türk somonu Karadeniz somonu çok lezzetli. Hem de kılçığı yok. Herkes çok yesin istiyorum. Karadeniz alası 300 liradan 120 liraya düştü. Karadeniz somonu kılçığı yok 300 liradan 120 liraya düştü. Efendim çok sevinçliyiz. 100 kilo yerine ton satıyoruz. Halkımız balığa daha çok önem göstersin diye yapıyoruz. Yoksa biz bu yaştan sonra Kenan yese ne olur yemese ne olur. Gelecekte torunlarımız var. Bakın Karadeniz, Marmara Türk halkına bir armağandır. Karadeniz'den balık fışkırıyor. Şimdi de Karadeniz alası, Karadeniz somonunun mevsimi. Neredeyiz, Beylikdüzü merkezde Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Balıkçı Kenan tesislerinde. Değerli abilerim ablalarım, balık yiyelim sağlık için neşemizi bulalım keyiflenelim. Balık ekmek yemek gerek, balık ekmek keyif demek. O incelikleri hiç unutmayalım" dedi.

" 45 yıllık halk sanatımda ilk defa balıklara mani söyledim"

Balıkçı Kenan tesislerinde tezgaha gelerek 45 yıllık meslek hayatında ilk defa balıklara maniler söylediğini ifade eden halk ozanı, " Ben 45 yıllık halk sanatımda her şeye türkü yazdım ama Balıkçı Kenan sağolsun balıklara da türkü söyletti. Balıklara da türkü söyleniyormuş. Bu ilki Balıkçı Kenan'da yaşadık. Daha önce yine Balıkçı Kenan'da yaptık bunu" diye konuştu. - İSTANBUL