Beykoz'da Vefa Günü: Ülkücü Şehit Atilla Kurtuluş'un babası 100 yaşında

İstanbul'un Beykoz ilçesinde, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) teşkilatı görülmemiş bir vefa örneğine imza attı. Ülkücü Şehit Atilla Kurtuluş'un babası Satılmış Kurtuluş, 100. yaş gününü MHP Beykoz İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği coşkulu bir organizasyonla kutladı.

Beykoz sokakları, bu anlamlı günde nostaljik ve duygusal anlara sahne oldu. MHP Beykoz İlçe Başkanı Emre Çömlekçi ve beraberindeki teşkilat üyeleri, şehit babası Satılmış Kurtuluş'un evine Türk gençliğinin simgelerinden olan Tofaş marka araçlarla konvoy yaparak gitti. Araçlardan yükselen Müslüm Gürses'in "Seni Yazdım" şarkısı eşliğinde evin önüne ulaşan kalabalık, ellerinde pankartlar ve doğum günü pastasıyla Satılmış Amca'yı selamladı.

100 yıllık bir çınar

Asırlık yaşına giren Satılmış Kurtuluş, bu sürpriz karşısında duygusal anlar yaşadı. İlçe Başkanı Çömlekçi ve teşkilat üyeleriyle pasta kesen Kurtuluş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek MHP Beykoz İlçe Teşkilatına teşekkür etti. Pankartlarla süslenen evin önünde çekilen hatıra fotoğrafları, bu vefa dolu günü ölümsüzleştirdi. Yapılan organizasyondan dolayı mutluluğunu anlatan Satılmış Kurtuluş duygularını "Allah'a hamd ediyorum. Cenabı Allah bu zamana kadar sıhhat, güç kuvvet, ömür verdi. Nasıl hamd etmeyelim? Allah razı olsun hepinizden. Yapılacak şey bu kadar. Gece gündüz dua ediyorum. " şeklinde paylaştı.

MHP Beykoz İlçe Başkanı Emre Çömlekçi "Satılmış amca bize ülkücü şehidimiz abimiz Atilla Kurtuluş ağabeyimizin emaneti. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Hayır duasını almaktan hiçbir zaman imtina duymadık. Onun duaları ya da bir şeyleri başarıyoruz Allah'a şükürler olsun. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Allah yaşayan bütün şehit babalarımıza sağlık sıhhat afiyet nasip etsin inşallah. Ölenlerimize de rahmet eylesin. Satılmış amca bizim kıymetlimiz" dedi. - İSTANBUL