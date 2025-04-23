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Beyin Ölümü ve Donör Bakımı Eğitim Toplantısı Eskişehir'de Gerçekleşti

Beyin Ölümü ve Donör Bakımı Eğitim Toplantısı Eskişehir'de Gerçekleşti
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde düzenlenen toplantıda beyin ölümü süreci ve donör bakımında enfeksiyon hastalıkları konularında sunumlar yapıldı. Sağlık çalışanlarının farkındalığını artırmayı amaçlayan etkinliğe birçok uzman katıldı.

Eskişehir'de Osmangazi Üniversitesi'nde "Beyin Ölümü ve Donör Bakımı Eğitim Toplantısı" yapıldı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin ev sahipliğinde, 22 Nisan 2025'te "Beyin Ölümü ve Donör Bakımı Eğitim Toplantısı" düzenlendi. Toplantıya, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atilla Özcan Özdemir, Sağlık Bakanlığı Doku, Organ Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Daire Başkanı Doç. Dr. Erkan Ölçücüoğlu, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Ersin Işıldı, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Haluk Hüseyin Gürsoy, akademisyenler, özel, kamu ve üniversite doku organ nakil koordinatörleri ile hekimler katıldı.

Etkinlikte, beyin ölümü sürecinin nörolojik ve radyolojik değerlendirmeleri ile donör bakımında enfeksiyon hastalıkları açısından değerlendirmeler üzerine sunumlar yapıldı. Katılımcıların konferans salonunda sunumları dikkatle dinlediği ve alanda uzman isimlerin bilgilendirme yaptığı görüldü. Toplantı, sağlık çalışanlarının bu kritik konuda farkındalığını artırmayı ve uygulamaları geliştirmeyi amaçladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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