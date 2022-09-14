Beyazgül esnaf ve mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

Esnaf ve mahalle ziyaretlerinde vatandaşların taleplerini sahada dinlemeye devam eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Emniyet Caddesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Esnaf ve mahalle ziyaretlerinde vatandaşların taleplerini sahada dinlemeye devam eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Emniyet Caddesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini birinci ağızdan dinleyen, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ziyaretleri çerçevesinde Emniyet Caddesinde vatandaşlarla buluştu. Cadde üzerinde bulunan esnafları tek tek ziyaret eden Beyazgül, vatandaşlardan gelen taleplerin çözümü noktasında ilgili birim müdürlerini talimatlandırdı. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Beyazgül, esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu. Beyazgül, esnaf ve mahalle ziyaretleri çerçevesinde sahada talepleri dinlemeye devam ediyor. - ŞANLIURFA