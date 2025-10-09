BEUN Ereğli Eğitim Fakültesi'nde Kan Bağışı Etkinliği

BEUN Ereğli Eğitim Fakültesi Doruk Yerleşkesinde, 8 Ekim 2025 Çarşamba günü, "Kampüsün Kanında Hayat Var" projesi kapsamında kan bağışı etkinliği gerçekleştirildi. Türk Kızılay iş birliğinde düzenlenen kampanya, öğrenciler ve personel tarafından yoğun ilgi gördü.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin kuruluşunun 101. yılı anısına her birim için belirlenen "101 ünite kan bağışı hedefi", Ereğli Eğitim Fakültesinde yüksek düzeyde katılımla aşıldı. Fakültede yürütülen kampanya kapsamında 180 başvuru alındı ve 113 ünite kan bağışı gerçekleştirildi.

Etkinlik süresince fakülte yerleşkesinde gün boyu yoğunluk yaşandı. Öğrenciler, akademik ve idari personel, sabah saatlerinden itibaren bağış noktalarına gelerek gönüllü bağışta bulundu. Türk Kızılay ekipleri tarafından titizlikle yürütülen süreçte, bağışta bulunan kişilere taşınabilir şarj cihazı (powerbank) armağan edildi. Ayrıca, bağışçıların adlarına üçer fidan dikilmesi planlandı.

Türk Kızılay yetkilileri, kampanya boyunca "Bir ünite kan, üç cana umut" vurgusuyla bağışın toplumsal önemine dikkat çekti. Etkinlik, yalnızca kan temini açısından değil, dayanışma ve gönüllülük kültürünün güçlendirilmesi yönünden de önemli bir kazanım sağladı. - ZONGULDAK