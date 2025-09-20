BEUN'da 'Onurla Taşınan Hatıralar' kısa film gösterimi gerçekleştirildi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen "Onurla Taşınan Hatıralar" Kısa Film Gösterimi, Farabi Kampüsü Doç. Dr. Ali Arslan Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Programa; BEUN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu, Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Türkmen Köse, Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Yorulmaz, akademik ve idari personel, şehit ve gazi yakınları, gaziler ile öğrenciler katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu, Türkiye'nin yakın tarihine tanıklık etmiş kahraman gazilerle bir araya gelmenin ve onların hatıralarını öğrencilerle buluşturmanın üniversite camiası adına büyük bir onur olduğunu ifade etti. Karasu konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"İlimizin farklı ilçelerinde, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan terörle mücadeleye kadar çeşitli görevlerde bulunmuş ve gazilik mertebesine erişmiş kıymetli büyüklerimizin hikayelerini dinlemek bizim için bir gurur vesilesidir. Bu özel etkinliğin düzenlenmesine öncülük eden Rektörümüz Sayın Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e şükranlarımı sunuyorum. Aynı zamanda organizasyonun hayata geçirilmesinde emeği geçen üniversitemizin akademik ve idari personeline ve Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ailesine de teşekkür ediyorum."

Prof. Dr. Karasu konuşmasının sonunda, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve ebediyete irtihal eden gazileri rahmetle anarak, hayatta olan tüm gazilere sağlık ve huzur temennisinde bulundu.

Kısa film gösteriminin ardından gazilerin duygu yüklü anılarına dair yapılan paylaşımlar, salonda bulunan katılımcılardan büyük ilgi gördü. Etkinlik, vatan sevgisi ve fedakarlık duygularını pekiştiren anlamlı bir buluşma olarak bu anlamlı güne değer kattı. - ZONGULDAK