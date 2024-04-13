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Beton mikseri ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

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Beton mikseri ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

SAMSUN - Samsun'da beton mikseri ile otomobilin çarptığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Asarcık ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zafer T. idaresindeki 55 AFR 646 plakalı beton mikseri ile Yunus Dilmeç yönetimindeki 55 AIR 697 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Yunus Dilmeç kaldırıldığı Asarcık Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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