Besnili şampiyon sporculardan Kaymakam Aslan'a ziyaret

Antalya'daki IFMA Muay Thai Şampiyonası'nda Avrupa ikincisi olan Berfin Polat ve U-14 Atmalar Türkiye Kupası'nda çifte şampiyonluk elde eden Mehmet Ervural, Besni Kaymakamı Ahmet Oğuz Aslan'ı makamında ziyaret etti.

Ulusal ve uluslararası arenada elde ettikleri başarılarla dikkat çeken Besnili sporcular, Kaymakam Ahmet Oğuz Aslan'ı makamında ziyaret etti.

Antalya'da düzenlenen IFMA Muay Thai Şampiyonası'nda mücadele eden sporcu Berfin Polat, 48 kilogram kategorisinde Avrupa ikincisi olarak önemli bir başarıya imza attı.

Aynı zamanda genç sporcu Mehmet Ervural ise U-14 Atmalar Türkiye Kupası'nda disk atma ve gülle atma branşlarında çifte şampiyonluk elde ederek ilçeye büyük gurur yaşattı.

Başarılı sporcular, elde ettikleri dereceler sonrası Besni Kaymakamı Ahmet Oğuz Aslan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Gençlik ve Spor İlçe Müdürü ile antrenörler de hazır bulundu.

Kaymakam Aslan, sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
