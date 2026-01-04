Yoğun sis Besni'yi etkisi altına aldı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde kar yağışı sonrası yoğun sis etkili oldu.

Besni ilçe merkezinde ve yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrasında yoğun sis etkili oldu. Sisle birlikte görüş mesafesinin yer yer ciddi oranda düşmesi, ulaşımda aksamalara neden oldu. Özellikle 15 Temmuz Mahallesi ve deprem konutları bölgesinde yoğun sis ve yollardaki buzlanma nedeniyle bazı araçların yolda kaldığı, sürücülerin ilerlemekte güçlük çektiği öğrenildi.

Görüş mesafesinin zaman zaman birkaç metreye kadar düştüğü bölgelerde sürücüler dörtlü ikaz lambalarını yakarak kontrollü şekilde seyretmek zorunda kaldı. - ADIYAMAN