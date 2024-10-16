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Beşiri'de Aşevinden 175 Kişiye Sıcak Yemek Desteği

Beşiri'de Aşevinden 175 Kişiye Sıcak Yemek Desteği
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Batman Valiliği desteğiyle Beşiri ilçesinde kurulan aşevinde, yemek yapacak durumda olmayan yaşlı, engelli ve hasta vatandaşlara her gün 3 çeşit sıcak yemek ulaştırılıyor.

Batman Valiliği desteğiyle Beşiri ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından kurulan aşevinde her gün 175 kişiye 3 çeşit sıcak yemek veriliyor.

İlçede yemek yapacak durumda olmayan yaşlı, engelli, hasta ve tek başına yaşayan vatandaşlara her gün sıcak yemek gönderdiklerini belirten Beşiri Kaymakamı Muhammed Yılmaz, yeni araçlar sayesinde ilçede 175 kişiden oluşan 88 ihtiyaç sahibi aileye, özel olarak hazırlanan sefer taslarıyla ulaştırılan 3 çeşit yemeğin, hızlı ve seri bir şekilde teslim edildiğini söyledi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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