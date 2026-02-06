1903 Düzce Beşiktaşlılar Derneği'nden Van'daki Öğrencilere Kışlık Giyecek Yardım

Haber: İshak KARA

(VAN) - 1903 Düzce Beşiktaşlılar Derneği, "Soğuğa Karşı Omuz Omuza" kampanyası kapsamında Van'daki köy okullarında eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere bot ve mont desteği sağladı. 1903 Düzce Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Ömer Faruk Kubilay, "Düzce'den 24 saatlik bir yolculuğun ardından Van'daki çocuklarımızla buluştuk. Beşiktaş .ence Türkiye'nin en büyük sosyal sorumluluk projelerini yapan sivil toplum kuruluşudur. Beşiktaşlı olmanın vermiş olduğu aidiyet vatan, millet, bayrak, sancak aşkı bizim her zaman içimizde, Beşiktaş onursal başkanımız Süleyman Seba'nın emaneti, inşallah onun bize öğrettiği ilkelerle biz Beşiktaş bayrağını da en yükseklerde taşımaya devam edeceğiz. " dedi.

1903 Düzce Beşiktaşlılar Derneği, Van'ın köy okullarında öğrenim gören öğrencilere destek olmak amacıyla kolları sıvadı. Kış şartlarının oldukça sert geçtiği Van'daki okullarda eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere bot ve mont desteği sağlandı. "Soğuğa Karşı, Omuz Omuza" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında hazırlanan 1500 kışlık ürün Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Erçek Mahallesi'ndeki okullarda öğrencilere dağıtıldı.

Kampanyaya ilişkin açıklamalarda bulunan 1903 Düzce Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Ömer Faruk Kubilay, şunları söyledi:

"Beşiktaş Kulübü İcra Kurulu Danışmanı Şule Gökırmak ile birlikte bir organizasyon yapma düşüncesiyle yola çıktık ve 'Soğuğa Karşı Omuz Omuza' kampanyasını başlattık. Üyelerimizin desteğiyle çok güzel yardımlar topladık. Düzce'den 24 saatlik bir yolculuğun ardından Van'daki çocuklarımızla buluştuk. Yolun zorluğu önemli değil, çocuklarımızın gülümsemesi her şeye değer. Beşiktaş bence Türkiye'nin en büyük sosyal sorumluluk projelerini yapan sivil toplum kuruluşudur. Beşiktaşlı olmanın vermiş olduğu aidiyet vatan, millet, bayrak, sancak aşkı bizim her zaman içimizde, Beşiktaş onursal başkanımız Süleyman Seba'nın emaneti, inşallah onun bize öğrettiği ilkelerle biz beşiktaş bayrağını da en yükseklerde taşımaya devam edeceğiz. Bugün Van, yarın Kars, sonra Hatay. İyilik paylaşıldıkça çoğalır." dedi."

Vanspor FK Halkla İlişkiler Sorumlusu Suzan Türkoğlu da yaptığı açıklamada, "1903 Düzce Beşiktaşlılar Derneği'nden gelen tüm destekçilere teşekkür ediyoruz. Beşiktaş'ın Van depreminde Van'a olan hassasiyetlerini biliyoruz. Beşiktaş kulübümüz sosyal konularda inanılmaz hassasiyet gösteriyorlar. Vanspor olarak kardeş kulüp Beşiktaş'a teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.