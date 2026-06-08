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Aydın Beşiktaşlılar Derneği'nden eğitime destek

Aydın Beşiktaşlılar Derneği'nden eğitime destek
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Aydın Beşiktaşlılar Derneği'nin eğitime destek projesi kapsamında Efeler ilçesindeki iki ortaokulda fen laboratuvarları açıldı. Açılış törenine Beşiktaş JK 2. Başkanı Hakan Daltaban da katıldı.

Aydın Beşiktaşlılar Derneği'nin eğitime destek amacıyla yürüttüğü proje kapsamında Aydın'ın Efeler ilçesindeki Hacı Lütfiye Atay Ortaokulu ve 75. Yıl Vali Muharrem Göktayoğlu Ortaokulu'nda kurulan fen laboratuvarları düzenlenen törenlerle açıldı.

Hacı Lütfiye Atay Ortaokulu'nda gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Çomruk, Aydın Beşiktaşlılar Derneği'nin eğitime sunduğu katkının önemine dikkat çekerek, "Aydın Beşiktaşlılar Derneği'nin okulumuzda yapmış olduğu fen laboratuvarı için, kendilerine eğitime verdikleri desteklerden ötürü teşekkür ediyoruz" dedi.

Beşiktaş JK 2. Başkanı Hakan Daltaban ise Beşiktaş'ın yalnızca bir spor kulübü olmadığını belirterek, sosyal sorumluluk çalışmalarına verdikleri önemi vurguladı. Daltaban, "Beşiktaş her ne kadar bir spor kulübü olsa da aynı zamanda bir duruştur, bir sosyal sorumluluktur. Biz Beşiktaş'tan bunu öğrendik. Doğru projelerin içinde olmak ve topluma katkı sunmak çok önemli. Özellikle çocuklara ve eğitime yönelik bir proje olması bu çalışmayı daha da anlamlı hale getiriyor. Bu projede emeği geçen dernek başkanımıza ve yönetimine teşekkür ediyorum. Beşiktaş camiası adına tüm evlatlarımızı selamlıyor, kartal selamı ile selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin bilimsel çalışmalara daha etkin katılım sağlamasına katkı sunması hedeflenen laboratuvarların açılışının ardından Hakan Daltaban, Aydın Kartal Yuvası mağazasının açılış törenine katılmak üzere okuldan ayrıldı.

Laboratuvar açılış törenine Beşiktaş JK 2. Başkanı Hakan Daltaban, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Çomruk, Aydın Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Ahmet Raşit Bilgen, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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