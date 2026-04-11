Beşiktaş, kafe çalışanı özel bireyleri ağırladı

Beşiktaş yöneticileri, Düzce Kusursuz Kafe'de çalışan özel bireyleri misafir etti. Bireyler, Beşiktaş müzesini gezip Beşiktaş-Antalyaspor maçını tribünlerden izleme fırsatı buldu.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü yöneticileri, 1903 Düzce Beşiktaşlılar Derneği'nin organizasyonuyla Düzce Kusursuz Kafe'de çalışan özel bireyleri misafir etti. İstanbul'daki Beşiktaş müzesini gezen özel bireyler, Beşiktaş- Antalyaspor maçını da tribünlerden izlediler.

Düzce Kusursuz Kafe'de çalışan down sendromlu, zihinsel ve bedensel engelli bireyler, 1903 Düzce Beşiktaşlılar Derneği'nin organizasyonu ile unutulmaz bir gün yaşadı. Beşiktaş yönetimi, 20'si engelli 30 kafe çalışanı ile dernek üyelerini ağırladı. 'Kusursuz Aşk, Beşiktaşk' sloganı ile düzenlenen gezide özel bireyler, ilk olarak İstanbul'daki Beşiktaş müzesini gezerek, Beşiktaş'ın kuruluş tarihi, kazandığı kupalar ve başarıları hakkında bilgiler aldılar. Özel bireyler, ardından Beşiktaş-Antalyaspor futbol karşılaşmasını tribünlerde kendilerine ayrılan koltuklarda izlediler. Stadyumda maç izlemenin heyecanını yaşayan özel bireyler unutulmaz bir gün yaşadılar. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
