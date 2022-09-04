Beşiktaş Festivali'nde 'Barabar' Sahne Aldı

Ünlü oyunculardan Taner Ölmez’in solist, Serkan Keskin’in de basgitarda olduğu Barabar Grubu, Beşiktaş Festivali kapsamında Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’nda sahne aldı. Halk müziğinin eşsiz eserlerini konser alanını dolduran vatandaşlar için seslendiren grup, dinleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Ünlü oyunculardan Taner Ölmez'in solist, Serkan Keskin'in de basgitarda olduğu Barabar Grubu, Beşiktaş Festivali kapsamında Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı'nda sahne aldı. Halk müziğinin eşsiz eserlerini konser alanını dolduran vatandaşlar için seslendiren grup, dinleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Beşiktaş Belediyesi tarafından düzenlenen festival kapsamında 3-11 Eylül tarihleri arasında halk müziğinin önemli isimleri Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı'nda sahne alıyor. Halk müziği konserleri dün akşam Türk Halk Müziği melodilerini Batı müziği enstrümanları ve altyapısıyla düzenleyerek halk müziğinde yeni bir tarz oluşturan 'Barabar' konseriyle başladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde grup, halk müziğinin ölümsüz parçalarını Beşiktaşlı vatandaşlar için seslendirdi. Vatandaşlara Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da eşlik etti.

"SAHNE SANATLARI, GÖRSEL ŞOVLAR, SİNEMA VE KONSERLERİMİZ DEVAM EDECEK"

Sahneye çıkarak Barabar Grubu'na Tema Vakfı adına bağışlanan fidan plaketini takdim eden Başkan Rıza Akpolat şunları söyledi:

"Zor zamanlardan geçiyoruz. Kültür - sanata erişim artık çok pahalı hale geldi. Konserlerin, festivallerin yasaklandığı bugünlerde biz ilçemizin meydanlarını, parklarını kültür - sanatla ve tabii ki sizlerin varlığıyla dolduruyoruz. Varlığınız bize umut, güç veriyor. 30 Ağustos'ta başlayan festivalimiz 1 Ekim'e kadar sahne sanatları, görsel şovlar, tiyatro, sinema ve konserlerimizle devam edecek."

Beşiktaş Festivali kapsamında Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı'nda bu akşam Oğuz Aksaç müzikseverlerle buluşacak. 1 Ekim'e kadar devam edecek Beşiktaş Festivali için detaylı bilgiye besiktas.bel.tr adresinden ulaşılabilir.