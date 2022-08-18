Beşiktaş Belediyesi Olası İstanbul Depremine Karşı Farkındalık Paneli Düzenledi

Beşiktaş Belediyesi olası İstanbul depremine karşı farkındalık yaratmak amacıyla "Depremin Afete Dönüşmesini Önleyebiliriz" başlığıyla panel düzenledi.

Marmara Depremi'nin 23'üncü yıl dönümünde Beşiktaş Belediyesi ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühedisleri Odası (İMO) işbirliğiyle; olası İstanbul depremine karşı toplumsal bilinci artırmak amacıyla Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı'nda "Depremin Afete Dönüşmesini Önleyebiliriz" paneli düzenledi. Panelde uzmanlar yaptıkları çalışmaları anlatarak sahada elde ettikleri bilgileri katılımcılarla paylaştı. Panele; Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Mimar Oylum Işık, İMO 2. Başkanı Nusret Suna, İMO İstanbul Şube Başkanı Fusun Sümer, İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Özlem Tut, İMO İstanbul Şubesi Hukuk Müşavirleri Berfin Altınışık ve Recai Ak katıldı.

Afete hazırlık kültürünün oluşturulması ve farkındalık yaratmanın önemini vurgulayan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Yakın tarihimizde yaşanan depremlerin neden olduğu yıkımların, kayıpların ve acıların bir daha yaşanmaması için yapılması gerekenler bellidir. Beşiktaş Belediyesi olarak, depreme hazırlıkta bir yandan halkımızı bilinçlendirme çalışmalarını yürütürken diğer yandan da ilçemizdeki riskli yapıların dönüşümü için var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.

İMO İstanbul Şube Başkanı Fusun Sümer, deprem toplanma alanlarının imara açılmaması gerektiğini belirterek altyapı çalışmalarının geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Olası İstanbul depremi için ulusal seferberlik ilan edilmesi gerektiğini de sözlerine ekleyen uzmanlar, Marmara Denizi'ndeki fay hattını düzenli olarak izlediklerini aktardı.

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nden Sorumlu Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Mimar Oylum Işık, belediyenin olası İstanbul depremine karşı yaptığı çalışmaları şöyle anlattı:

"DEPREM ODAKLI DÖNÜŞÜM İÇİN TEKNİK VE HUKUKİ DESTEK VERİYORUZ"

"Depreme nasıl hazırlanmalıyız, toplanma alanlarıyla ilgili neler yapabiliriz bu konularda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Toplanma alanlarının afet anında altyapısıyla beraber hazır hale gelmesi gerekiyor. 2022 yılı AFAD tarafından tatbikat yılı ilan edildi. Biz de bu kapsamda bu sene mart ve ağustos aylarında farklı sivil toplum örgütleriyle beraber tatbikatlar gerçekleştirdik. Biz bir iştirak şirketi kurduk, bu iştirak şirketi aslında bizim komşularımızın sadece dönüşüm ve buradan bir kazanç elde etmek değil. Deprem odaklı dönüşüm için komşularımıza ihtiyaç duydukları hukuki ve teknik destek veriyoruz. Hak kayıplarının önüne geçiyor ve soruna kalıcı çözümler getiriyoruz."

Panel, yönetmen Ethem Özgüven'in 17 Ağustos Marmara Depremi'ni konu alan "Beklemek" isimli belgesel filmiyle son buldu.