Beşikdüzü'nde 25 yıl önce deniz faciasında hayatını kaybeden 38 kişi unutulmadı

Trabzon'un Beşikdüzü İlçesinde 25 yıl önce meydana gelen deniz kazasında hayatını kaybeden 38 kişi düzenlenen törenle anıldı.

Beşikdüzü'nde 20 Mayıs 2000'de baharın başlangıcının kutlandığı 'Mayıs Yedisi Şenlikleri' kapsamında denize açılanları taşıyan balıkçı tekneleri aşırı yük nedeniyle alabora olmuş ve 38 kişi boğularak hayatını kaybetmişti. Hayatlarını kaybeden 38 kişi için Doğu Gözaçan Parkı'ndaki Deniz Şehitleri Anıtı önünde bugün bir tören düzenlendi.

Törende konuşan Beşikdüzü Kaymakamı Ferhat Vardar, "Maalesef 2000 yılında bir deniz kazasında 38 vatandaşımızı kaybettik. Bu vesileyle buraya gelmiş bulunuyoruz bu ölen 38 vatandaşımıza rabbimden rahmet diliyorum" dedi. Yapılan konuşmaların ardından Liman mevkiinde deniz şehitleri için denize çelenk bırakıldı. Ardından Kur-anı Kerim okunarak dualar yapıldı. - TRABZON