Bes Zonguldak Şubesi, Sgk'da Görev Yapan Avukatın Öldürülmesini Protesto Etti

(ZONGULDAK) - Büro Emekçileri Sendikası (BES) Zonguldak Şubesi üyeleri, Yalova Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü binasında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) avukatı Zekeriya Polat'ın silahlı saldırı sonucu öldürülmesini protesto etti.

Şube üyeleri, SGK Zonguldak İl Müdürlüğü önünde bir araya gelerek saldırıya tepki gösterdi. Sendika üyeleri, kamu emekçilerinin maruz kaldığı şiddetin giderek arttığına dikkati çekerek, iş yerlerinde yaşanan saldırıların endişe verici boyutlara ulaştığını ifade etti.

BES Zonguldak Şubesi adına yapılan açıklamada, derinleşen yoksullukla birlikte şiddetin sıradanlaştırılmasının kabul edilemez olduğu vurgulandı. Sokakta, evde ve çalışma alanlarında şiddetin arttığı belirtilirken, kamu çalışanlarının görev başında saldırıya uğradığı olayların çoğaldığına dikkat çekilen açıklamada mevcut hukuki yaptırımların caydırıcı olmadığı ifade edildi.

Kamu otoritesinin şiddeti adeta toplumun ve çalışma hayatının olağan bir parçasıymış gibi sunmasına tepki gösterilen açıklamada, şiddetin asla normalleştirilemeyeceği vurgulandı. Kamu emekçilerinin, kamusal hizmet üretirken masalarında ve görev alanlarında saldırıya uğradığının belirtildiği açıklamada, yaşanan cinayetin sadece bir kişiyi değil, tüm kamu çalışanlarını, çalışma yaşamını ve toplumsal huzuru hedef aldığı vurgulandı.

Kamu kurumlarında yeterli güvenlik önlemlerinin alınmadığı, kamu görevlilerinin görev yaptıkları alanlarda korumasız bırakıldığı ve bunun can kayıplarına yol açtığı açıklamada, "Uzun süredir dile getirdiğimiz gibi kurumların itibarsızlaştırılması bu tür olayların önünü açmaktadır. Gerekli önlemler alınmadığı sürece benzer acıların yaşanması kaçınılmazdır" denildi.