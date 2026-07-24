Kadın bedeni reklam alanı değildir

Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) - Büro Emekçileri Sendikası (BES) Samsun Şubesi Kadın Sekreteri Emine Boyraz, Ağrı'da kadın hastalıkları ve doğum uzmanının sosyal medyada "kadın sünneti" ifadesiyle yaptığı reklama tepki göstererek, "Kadının bedeni kimsenin reklam alanı değildir. Kadının özgürlüğü hiçbir estetik kalıbına sığdırılamaz" dedi.

Boyraz, yaptığı açıklamada, söz konusu reklamın kamuoyunda tepkiye neden olduğunu belirterek, tepkiler üzerine ilandaki ifadenin değiştirilmesinin kullanılan dilin yarattığı toplumsal ve etik sorumluluğu ortadan kaldırmadığını söyledi.

Kadın bedeninin ataerkil beklentilere göre şekillendirilmesini amaçlayan yaklaşımların kadınları nesneleştirdiğini vurgulayan Boyraz, şunları kaydetti:

"Kadının bedeni kimsenin reklam alanı değildir. Kadının özgürlüğü hiçbir estetik kalıbına sığdırılamaz. Kadının değeri, erkeklere hizmet ettiği ölçüde değil, insan olduğu için vardır. Cumhuriyet'in eşit yurttaşlık anlayışından vazgeçmeyeceğiz."

Sağlık hizmetlerinin ticari kaygılarla değil, bilimsel ilkeler ve tıbbi etik doğrultusunda yürütülmesi gerektiğini belirten Boyraz, "Kadınların kaygıları, güvensizlikleri ya da toplumsal baskılar üzerinden ekonomik kazanç elde edilmeye çalışılması kabul edilemez" dedi.

Boyraz, sağlık alanında kullanılan dilin kadın haklarını ve insan onurunu zedelememesi gerektiğini belirterek, kadın bedenini metalaştıran ve cinsiyetçi kalıpları güçlendiren söylem ve uygulamalar hakkında gerekli idari ve hukuki süreçlerin işletilmesi çağrısında bulundu.

Cumhuriyet'in kadınlara kazandırdığı haklardan vazgeçmeyeceklerini ifade eden Boyraz, kadınların eşit eğitim, çalışma, temsil ve ekonomik bağımsızlık mücadelesini sürdüreceklerini söyledi.

Kaynak: ANKA