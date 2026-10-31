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Bergama’dan İran’a çocuklar için pedal çevirdi

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Bergama’dan İran’a çocuklar için pedal çevirdi
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İzmir’in Bergama ilçesinde yaşayan Emine Aktürk, İran’ın Minab kentinde ABD saldırılarında hayatını kaybeden çocukları anmak ve Türk çocuklarının mektup, resim ve hediyelerini bölgeye ulaştırmak için yaklaşık 3 bin kilometre pedal çevirdi.

İzmir'in Bergama ilçesinde yaşayan Emine Aktürk, İran'ın Minab kentinde ABD saldırılarında hayatını kaybeden çocukları anmak ve Türk çocuklarının mektup, resim ve hediyelerini bölgeye ulaştırmak için yaklaşık 3 bin kilometre pedal çevirdi.

İran'da savaşta hayatını kaybeden çocukları anmak ve Türkiye'deki çocukların dayanışma mesajlarını Minab'a ulaştırmak amacıyla düzenlenen Minab Bisiklet Kervanı, 2 Ekim'de Diyarbakır'dan yola çıktı. Türkiye'nin farklı illerinden 5 kadın ve 33 erkek olmak üzere toplam 38 bisikletçinin katıldığı yolculukta, Bergamalı Emine Aktürk de yer aldı.

Bergamalı bisikletçi Emine Aktürk, yaptığı açıklamada, Türkiye'deki annelerin yazdığı mektupları ve çocukların hazırladığı resimleri yanlarında götürerek İran'daki şehit ailelerine ulaştırdıklarını söyledi.

Bisikletlerine okul çantaları taktıklarını belirten Aktürk, bu yolculuğa çocukların dünyasına dikkat çekmek amacıyla çıktıklarını ifade etti. Savaşların petrol uğruna yaşandığını düşündüklerini dile getiren Aktürk, herhangi bir yakıt kullanmadan ilerleyen bisikletleri tercih ederek yolculuklarını gerçekleştirdiklerini anlattı.

Aktürk, Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen bisikletçilerle Diyarbakır'da buluştuklarını ve 25 gün süren yolculuğun ardından Minab'a ulaştıklarını belirterek, "Yol boyunca İran halkıyla bir araya geldik. İsrail ve ABD'nin çocuklara yönelik saldırılarını protesto ettik" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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