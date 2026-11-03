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Bergama'da taburcu olan Mehmet Sarıkaya'ya davul ve klarnetli sürpriz ziyaret yapıldı

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Bergama'da taburcu olan Mehmet Sarıkaya'ya davul ve klarnetli sürpriz ziyaret yapıldı
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İzmir'in Bergama ilçesine bağlı Oruçlar Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Sarıkaya, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Sevenleri, evine dönen Sarıkaya'ya davul ve klarnet çalarak sürpriz ziyarette bulundu; Sarıkaya, ziyaretin iyileşme sürecinde ilaç gibi geldiğini söyledi.

İzmir'in Bergama ilçesinde mahalle halkı tarafından çok sevilen Mehmet Sarıkaya'nın bir süredir tedavi gördüğü hastaneden taburcu olması üzerine sevenleri, davul, klarnet çalarak evine sürpriz ziyarette bulundular.

Bergama ilçesi Oruçlar Mahallesi'nde yaşayan ve mahalle halkı tarafından çok sevilen Mehmet Sarıkaya, Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'nde bir süre tedavi gördü. Hastaneden taburcu olup evine geri dönen Sarıkaya, bugün sürpriz bir ziyaretle karşılaştı. Arkadaşları, Sarıkaya'nın tedavisinin sona erip evine geldiğini haber alınca davulcu ve klarnetçileri alıp ziyarete gitti. Kapısının önünde davul ve klarnet sesini duyunca neye uğradığını şaşıran Mehmet Sarıkaya, dostlarını karşısında gördüğünde duygusal anlar yaşadı.

Sarıkaya, "Eve geldiğimi haber alan arkadaşlarım bana çok güzel bir sürpriz yaptılar. Davul ve klarnet eşliğinde evime geçmiş olsun ziyaretinde bulundular. Gerçekten de iyileşme sürecinde bu sürpriz bana ilaç geldi. Tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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