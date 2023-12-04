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Bergama Belediyesi Engelli Merkezi ve BİLSEM Projesi Dünyanın En İyi Erişilebilir Projesi Ödülünü Aldı

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Bergama Belediyesi Rahmi Yeşilsoy Engelli Merkezi ve Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü BİLSEM öğrencilerinin 'Erişilebilir Eğitim Sistemleri' projesi, 'Dünyanın En İyi Erişilebilir Projesi' ödülünü kazandı. Proje, Zero Project tarafından dünya genelinde hakemlerin oylarıyla seçildi ve Teknofest İzmir Şampiyonu oldu.

Bergama Belediyesi Rahmi Yeşilsoy Engelli Merkezi ve Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü BİLSEM öğrencilerinin "Erişilebilir Eğitim Sistemleri" projesi "Dünyanın En İyi Erişilebilir Projesi" ödülünü aldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi işbirliği ile yürütülen Zero Project tarafından "Dünyanın En İyi Erişilebilir Projesi" kapsamında "Zero Project Awardee 2024" Bergama ödülünü kazanan proje Teknofest İzmir Şampiyonu olmuştu.

Bergama Belediyesi Rahmi Yeşilsoy Engelli Merkezi ve BİLSEM öğrencilerinin projesi Essl Foundation, World Future Council ve European Foundation Centre tarafından oluşturulan ve Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi işbirliği ile yürütülen Zero Project'e dünya genelinde hakemlerin oylarıyla seçilmişti. Birincilik ödülünü kapan proje Teknofest İzmir'de ilk kez düzenlenen Girişim Yarışması'nda Engelsiz Yaşam Teknolojileri Temasında Türkiye genelindeki yarışmada birinciliği elde etmişti. Hem Birleşmiş Milletler hem Teknofest'te şampiyon olan proje aynı zamanda İzmir genelinde ödül alan tek Teknofest Şampiyonu olmuştu.

Dünyada örneği bulunmayan özel eğitim materyaleri

Bergama Belediyesi Rahmi Yeşilsoy Engelli Merkezinde kurulan "Engelsiz Eğitim Teknolojileri Atölyesi'nde" milli teknoloji hamlesi kapsamında dünyada bir ilk olan, tasarım ve üretimi devam eden "Özel Eğitim Materyalleri" önce ülkemizdeki öğrencilere sonrasında Afrikalı çocuklar başta olmak üzere tüm Dünya çocuklarına ulaşacak. Engellilerin eğitiminde dünyada bir ilk olan materyaller öğrencilerin eğitiminde çok önemli bir farkındalık oluşturuyor.

Başkan Koştu: "Başarımız tüm dünyaya armağan olsun"

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, elde edilen başarılardan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek Bergama Belediyesi Rahmi Yeşilsoy Engelli Merkezi öğretmenlerini ve ekibi tebrik etti. Başkan Koştu Bergama Belediyesi olarak eğitim ve öğretime çok önem veriyoruz. Rahmi Yeşilsoy Engelli Merkezi'mizdeki projenin hem Birleşmiş Milletler hem de Teknofest İzmir'de şampiyon olması bizi gururlandırıyor. Geleceğimiz gençlerimiz için bugüne kadar sayısız desteklerimiz oldu. Çocuklarımıza, destek veren öğretmenlerimize ve idarecilerimizi tebrik ediyorum. Bir ağabeyleri ve Bergama Belediye Başkanı sıfatıyla her zaman yanlarında olmaya devam edeceğim" dedi - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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