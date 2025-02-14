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Berat Kandili Posof’ta Dualarla İdrak Edildi

Berat Kandili Posof’ta Dualarla İdrak Edildi
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Ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili, Ardahan'ın Posof ilçesinde düzenlenen programla dualarla kutlandı. Posof Merkez Camii'ndeki etkinlikte ilçe halkı yoğun katılım gösterdi.

Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili, Ardahan'ın Posof ilçesinde dualarla idrak edildi.

Posof Merkez Camiindeki program din görevlileri tarafından icra edildi. Okunan Kuran ı kerimden sonra ilahiler ve salavatlar okundu.

Posof Müftüsü İsmail Bayram, mübarek üç aylar Ramazan ayı ile ilgili bilgi verdi. Yapılan duanın ardından yatsı namazı kılındı.

Programa ilçe halkı yoğun katılım gösterdi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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