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Berat Kandili'nde Kilisliler Camileri Doldurdu

Berat Kandili'nde Kilisliler Camileri Doldurdu
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Kilis'te Berat Kandili dolayısıyla camilere akın eden vatandaşlar, dua ve ibadetle Ramazan ayına hazırlık yaptı. Hacı Mustafa Cümbüş Camii'nde yoğun bir katılım gözlemlendi.

Ramazan ayının habercisi olarak kabul edilen Berat Kandili'nde Kilisliler camilere akın etti.

Şehirdeki camilerde düzenlenen kandil programlarına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, dua edip ibadet etti. Edilen dualar ve okunan Kur'an-ı Kerim ile manevi bir atmosfer yaşandı. Hacı Mustafa Cümbüş Camii'nde kandil gecesi dolayısıyla yoğun bir katılım oldu.

Kilisliler, kandilin rahmet ve mağfiret vesilesi olduğunu belirterek, Ramazan ayına hazırlık için bu özel geceyi fırsat bildiklerini ifade etti. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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