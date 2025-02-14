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Berat Kandili'nde Camilerde İkramlar Yapıldı

Berat Kandili'nde Camilerde İkramlar Yapıldı
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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği etkinlikte, Berat Kandili vesilesiyle Türkiye genelindeki vakıf camilerinde vatandaşlara salep ve kandil simidi ikram edildi. Bursa Bölge Müdürlüğü, Emirsultan Camisi başta olmak üzere çeşitli illerde programlar düzenledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ramazan-ı Şerifin müjdecisi olan Berat Kandili'nde 81 ilde vakıf camilerinde vatandaşlara salep ve kandil simidi ikramında bulundu. Bursa Bölge Müdürlüğü ekipleri de Emirsultan Camisi'nin yanısıra Bilecik, Sakarya ve Yalova'da vatandaşların kandilini kutladı.

Berat Kandili dolayısıyla Türkiye genelindeki camilerde program düzenlendi. Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Emir Sultan Camii, Bilecik Söğüt'te Çelebi Sultan Mehmed Camii, Sakarya'da Orhan Camii ve Yalova'da Rüstem Paşa Camii'nde yatsı namazı sonrasında vatandaşlara salep ve kandil simidi ikramında bulundu.

Camilerde vakıf hizmetkarları ve bağışçılar için de Berat kandilinde dualar edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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