Belen'de 5 Bin Kişiye Aşure Dağıtımı Gerçekleştirildi

Belen'de 5 Bin Kişiye Aşure Dağıtımı Gerçekleştirildi
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Hatay'ın Belen ilçesinde esnaf Yunus Emre Cömert, geleneği yaşatmak adına 5 bin kişiye aşure dağıttı. Cuma namazı çıkışlarında cami cemaatine ve yolculara ikram edilen aşureler, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Hatay'ın Belen ilçesinde esnaf Yunus Emre Cömert, asırlardır süre gelen geleneği devam ettirerek 5 bin kişiye aşure dağıtımı gerçekleştirdi.

Belen ilçesinde esnaflık yapan Yunus Emre Cömert, 5 bin kişilik aşureyi, cuma namazı çıkışlarında cami cemaatine, kırmızı ışıkta bekleyen araç sürücülerine, pazarda tezgah açan esnafa ve birçok kamu kurumuna ulaştırıldı. Vatandaşlar, ikramdan duydukları memnuniyeti dile getirdiler ve bu tür geleneklerin yaşatılmasından dolayı emeği geçenlere teşekkür ettiler.

"Belen'imizin kültürel değerlerini yaşatmaya çalışıyoruz"

Geleneği yaşatmak ve geçmişle bağı sürdürmek adına bu etkinliği düzenlediklerini belirten Yunus Emre Cömert, "Geçtiğimiz yıl yaklaşık bin beş yüz kişilik aşure hazırlamıştık. Çok güzel geri dönüşler aldık, insanlar çok mutlu oldu. Belen'imizin kültürel değerlerini yaşatmaya çalışıyoruz. Eskiden kapı kapı dağıtılırdı aşure, biz de bu geleneği sürdürmeye gayret ediyoruz. Cuma namazı çıkışlarında, kırmızı ışıkta duran araçlara, trafiği aksatmayacak şekilde ikram ettik. Kur'an kurslarına, kaymakamlığa, emniyete, jandarmaya, itfaiyeye kadar birçok yere ulaştırdık. Gönlümüzün ulaştığı herkesle aşuremizi paylaştık. İnsanların mutlu olması, 'bizi eskilere götürdünüz' demeleri bizi duygulandırıyor. Bu bir hayır işi, bütçesini paylaşmaya gerek yok. Paylaşmak bizi mutlu ediyor." - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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