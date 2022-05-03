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Belediyeye davet ettiği çocuklara tek tek bayram harçlığı verdi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Belediyeye davet ettiği çocuklara tek tek bayram harçlığı verdi

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Terzialan Belde Belediye Başkanı Tuncay Göymen, çocuklarla bayramlaştı.

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Terzialan Belde Belediye Başkanı Tuncay Göymen, çocuklarla bayramlaştı.

Çan ilçesine bağlı Terzialan Belde Belediye Başkanı Tuncay Göymen, sosyal medya hesaplarından 'Çocuklar bu bayram harçlıklar Başkandan' paylaşımı ile belde de bulunan çocukları bayramlaşmak için belediye binasına davet etti. Başkan amcalarının çağrısına kayıtsız kalmayan belde çocukları belediyeye bayramlaşmaya geldi. Çocukların bayram sevincine ve mutluluğuna ortak olan Terzialan Belde Belediye Başkanı Tuncay Göymen, "Geçen sene Kurban Bayramında başladığımız çocuklarla bayramlaşma etkinliğimizi bu yıl Ramazan bayramında da gerçekleştirdik. Bayramlaşmaya gelen tüm çocuklarımıza bayram şekerlerini, şapkalarını ve harçlıklarını verdik. Tüm çabamız çocuklarımızın yaşadığı bu bayramları ömür boyu hatırlamalarını sağlamak. Onlar çok seviniyor bizde onların sevincine ortak oluyoruz" dedi. - ÇANAKKALE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Tuncay Göymen, Çanakkale, Terzialan, Bayram, Yerel, Haberler

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