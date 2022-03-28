Belediyenin destek verdiği 'kar kurtları'ndan nefes kesen gösteri - Haberler

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Belediyenin destek verdiği 'kar kurtları'ndan nefes kesen gösteri

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Belediyenin destek verdiği 'kar kurtları'ndan nefes kesen gösteri

Palandöken ile Sarıkamış'tan sonra kış turizminin vazgeçilmez adreslerinden biri olan Ardahan Yalnızçam Kayak Merkezi bugün dikkat çeken bir yarışmaya ev sahipliği yaptı.

ARDAHAN (İHA) - Palandöken ile Sarıkamış'tan sonra kış turizminin vazgeçilmez adreslerinden biri olan Ardahan Yalnızçam Kayak Merkezi bugün dikkat çeken bir yarışmaya ev sahipliği yaptı. Belediye Başkanı Faruk Demir, renkli anların kameralara yansıdığı kayak merkezindeki gösterileri eşi Zuhal Demir ve ekibiyle beraber ilgiyle takip etti.

Soğuk havada pistin tozunu attırdılar

Ardahan Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen Snowboard ve Kayak Etkinliği yarışmasında kar kurtları adeta pistin tozunu attırdı. Başkan Demir'in isteği üzerine her hafta sonu ücretsiz olarak vatandaşları Yalnızçam Kayak Merkezine taşıyan belediye otobüsleri yine tıklım tıklımdı. Sabahın erken saatlerinden itibaren alana akın eden kayak severler doyasıya eğlendi. Soğuk havaya rağmen rekabet içinde geçen yarışma sonunda katılımcılara teşekkür belgeleri verildi. - ARDAHAN

Belediyenin destek verdiği 'kar kurtları'ndan nefes kesen gösteri

Belediyenin destek verdiği 'kar kurtları'ndan nefes kesen gösteri

Belediyenin destek verdiği 'kar kurtları'ndan nefes kesen gösteri

Belediyenin destek verdiği 'kar kurtları'ndan nefes kesen gösteri

Belediyenin destek verdiği 'kar kurtları'ndan nefes kesen gösteri

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kayak Merkezi, Faruk Demir, Ardahan, kar, Yerel, Haberler

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