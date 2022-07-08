Belediyeden ihtiyaç sahibi kişilere bayram öncesi et dağıtıldı - Haberler

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Belediyeden ihtiyaç sahibi kişilere bayram öncesi et dağıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Belediyeden ihtiyaç sahibi kişilere bayram öncesi et dağıtıldı

Bilecik Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından kurban kesemeyecek ihtiyaç sahibi vatandaşlar için hazırlanan etler, dağıtıldı.

Bilecik Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından kurban kesemeyecek ihtiyaç sahibi vatandaşlar için hazırlanan etler, dağıtıldı.

Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı hazırlanan etleri vatandaşlara teslim ederek, Kurban Bayramlarını kutladı. Bilecik Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışı ile her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında yer aldığını kaydeden Başkan V. Subaşı, "Şehrimizin tüm mahallelerinde muhtarlarımız ve kendi çalışanlarımızın incelemeleriyle ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen vatandaşlarımıza kurban eti dağıttık. Şu ana kadar olduğu gibi bundan sonra da sosyal belediyecilik anlayışıyla bu tür desteklerimizle halkımızın yanında yer almaya devam edeceğiz. Tüm hemşerilerimizin kurban bayramını kutluyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Münir Karaloğlu Bilecik Kurban Yerel Haberler

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