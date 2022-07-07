Belediye ibadethaneleri bayrama hazırlıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Belediye ibadethaneleri bayrama hazırlıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Belediye ibadethaneleri bayrama hazırlıyor

Kentteki ibadethaneleri yıl boyu rutin aralıklarla temizleyen Çorum Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi camilerde detaylı temizlik yaparak bayrama hazırlıyor.

Kentteki ibadethaneleri yıl boyu rutin aralıklarla temizleyen Çorum Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi camilerde detaylı temizlik yaparak bayrama hazırlıyor.

Vatandaşların bayramı daha huzurlu ve nezih bir ortamda geçirmesi için şehir genelindeki camilerde detaylı temizlik çalışması başlattıklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın "Şehrimizdeki camiler, Kuran kursları ve cemevlerini yıl boyu peryodik aralıklarla temizliyoruz. Bayram öncesi çalışmalarımızı yoğunlaştırarak camilerimizi bayrama hazır hale getirdik. Temizlikte ülke birincisi olan kentimize yakışır şekilde adeta evimizde bayram temizliği yapıyormuş gibi; şehrimizi köşe bucak temizledik. Ana caddelerimizi yıkadık, çöp konteynerlerimizi yıkayıp dezenfekte ettik, şehir çeperlerinde ve mücavir alan sınırları içerisindeki köylerimizde belirlediğimiz sineklerin ve vektör canlıların üreme alanlarına kimyasal müdahalede bulunduk. Yaptığımız temizlik çalışmalarıyla şehrimizi bayrama hazır hale getirdik" dedi. - ÇORUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Halil İbrahim Aşgın Kurban Bayramı Kuran-ı Kerim Çorum Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title