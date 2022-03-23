Belediye Başkanı Şahin açığa alındı, süt dağıtımı durdu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Belediye Başkanı Şahin açığa alındı, süt dağıtımı durdu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Belediye Başkanı Şahin açığa alındı, süt dağıtımı durdu

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in 2 aylığına geçici olarak görevden alınmasının ardından her hafta çocuklara yapılan süt dağıtımının durması tepkilere sebep oldu.

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in 2 aylığına geçici olarak görevden alınmasının ardından her hafta çocuklara yapılan süt dağıtımının durması tepkilere sebep oldu.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, danışmanın karıştığı rüşvet olayının ardından 20 gün önce İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak soruşturmanın selameti açısından 2 aylığına geçici olarak görevden alınmıştı. O tarihe kadar her hafta ihtiyaç sahibi ailelerin 550 çocuğuna düzenli olarak dağıtılan süt dağıtılmaya başladı. Ailelere çocuk sayısına göre 3 ile 5 litre süt dağıtılırken, 20 gündür dağıtılmayan sütler isyan ettirdi.

Anavatan Partisi'nden (ANAP) 18. ve 19. dönem Bilecik Milletvekili olan eski Belediye Başkanı Mehmet Seven, bu duruma duyarsız kalmayarak, "Semih Şahin başkandan sonra çocuklara dağıtılan sütler dağıtılmıyormuş. Bu garip, çocukların sütünü dağıtın" dedi. - BİLECİK

Belediye Başkanı Şahin açığa alındı, süt dağıtımı durdu

Belediye Başkanı Şahin açığa alındı, süt dağıtımı durdu

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İçişleri Bakanlığı, Semih Şahin, Bilecik, Rüşvet, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title