Belediye Başkan Yardımcısı Türkmenli'nin acı günü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Belediye Başkan Yardımcısı Türkmenli'nin acı günü

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Belediye Başkan Yardımcısı Türkmenli'nin acı günü

Bayburt Belediye Başkanı Yardımcısı Süreyya Türkmenli'nin teyzesi Kadriye Artar hakka yürüdü.

Bayburt Belediye Başkanı Yardımcısı Süreyya Türkmenli'nin teyzesi Kadriye Artar hakka yürüdü.

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Bekir Kasap, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Yardımcı, Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi İdris Aydın'ın katıldığı cenaze namazının ardından Kadiriye Artar son yolcuğuna dualarla uğurlandı.

Başkan Hükmü Pekmezci, Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli ve aile yakınlarına başsağlığında bulundu. - BAYBURT

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milliyetçi Hareket Partisi Hükmü Pekmezci İdris Aydın Bayburt Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title