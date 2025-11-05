Behramşah Kalesi'nin Restore Edilmesi Bekleniyor

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Muşalikalesi Köyü'nün hemen yanı başında bulunan hakim tepe üzerinde Gıyaseddin Keykavus emirlerinden Necmed-din Bahramşah-ı Candar'a ait tahminen 13. yüzyıla tarihlenen ve önemli bölümü hala ayakta kalan kalenin restore edilerek, turizme kazandırılması bekleniyor. Köy Muhtarı Selman Göç, "Yozgat İl Müdürlüğü'nden geldiler, istişare yaptık. Gezdiler, baktılar, incelediler ama sonuç alamadık, bekliyoruz" dedi.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinin Muşalikalesi Köyü'nde bulunan, büyük bölümü ayakta kalan Behramşah Kalesi görenlerin büyük beğenisini topluyor. Kale'nin batı eteğinde kaleye yakın olanında Ali Çelebi'nin, diğerinde ise Mahmut Çelebi'nin türbeleri bulunuyor.

Kitabelere göre türbelerin 1466 veya 1471 tarihleri arasında yapıldığı tahmin ediliyor. Türbe içindeki kırık mezar taşı üzerinde Kuran'ın 112'nci Suresi'nin yazılı olduğu kaydedilen kale ve türbelerin kalan kısımlarının restore edilmesi isteniyor. Kalenin eteklerinde mantar toplayan köy halkından Orhan Öcal, "Behramşah Kalesi buranın geçmişi, sit alanı, devlet koruması altında. Herhangi bir kazı yasak" ifadelerini kullandı.

"Bu coğrafyada çok büyük savaşlar olmuş"

Tarihi alanı gezmeye gelen mali müşavir Ömer Aydoğmuş, Behramşah Kalesi'nin İpek Yolu üzerinde bulunduğuna dikkati çekerek, kalenin tarihe şahitlik ettiğini söyledi.

Aydoğmuş, şunları kaydetti:

"Bu gördüğümüz coğrafyada çok büyük savaşlar olmuştur. Selçuklu'nun başkenti Konya, Sancaktarı Sivas ve Akdağmaden'i Muşallikalesi'ndeki Behramşah Kalesi de Sivas'a bağlı bir sancaktar olarak yıllardır burada bu bölgenin korunması için yapılmıştır.

"Kalenin restore edilip ayağa kaldırılması gerekir"

Bölge İpek Yolu bölgesidir. Buraların keşfedilmesi lazım. Buraların ayağa kaldırılması, kültürel mirasa dahil edilmesi lazım. Yozgat'ın kültürel anlamda ilerlemesi için bir ışık olacağı inancındayım. Yozgat ciddi bir kültürel mirasa sahip. Kültür Bakanlığı'nın buralara biraz önem vermesi, restore etmesi ve kültür anlamında da Yozgat'ın ne kadar değerli bir bölge olduğunun ispatının işte resmi burada. Behramşah Kalesi 1200'lü yıllarda yapılan bir kale. 1200'lü yıllar düşünün, o yıllardan bugüne kadar ayakta durmaya çalışıyor. Onun için de bu kaleleri, bu tarihi mirasları korumamız bizim bir vatandaşlık görevimizdir."

"Bu kalenin bir bakma ihtiyacı var"

Tarihi kalenin yer aldığı Muşalikalesi Köyü Muhtarı Selman Göç de kalenin restore edilip, turizme kazandırılmasını beklediklerini vurguladı. Göç, şöyle konuştu:

"10 yıl muhtarlık yaptım, müracaat etmediğim birim kalmadı. Kültür Bakanlığına, Kayseri Bölge'ye, Yozgat İl Kültür Müdürü'ne müracaat ettim. Bu türbeler viran olmuş. Buranın bir bakımı yapılsın. Ali Çelebi Türbesi var, oranın bakımı yapılsın, bir düzenlemeye girsin. Turizme açılsın. Böyle gayretler içerisine girdik ama bir çözüm bulamadık. Yozgat İl Müdürlüğü'nden geldiler istişare yaptık. Gezdiler, baktılar, incelediler ama sonuç alamadık, bekliyoruz. Bu kalenin bir bakma ihtiyacı var."