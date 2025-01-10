Bedi Üzümü, Uluslararası Lezzet Arşivi'nde

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), girişimleriyle yörenin değerli tarımsal miraslarından biri olan Bedi Üzümü uluslararası düzeyde kabul gördü. Bedi Üzümü, Slow Food Vakfı tarafından oluşturulan Ark of Taste (Lezzet Arşivi) kataloğuna resmi olarak eklendi.

BŞEÜ, Öğr. Gör. Mesut Kaplan'ın çalışmalarıyla bu prestijli platforma Bedi Üzümü kataloğa dahil edilerek geleneksel ve yerel ürünün korunmasını ve tanıtılmasını amaçlayan önemli bir girişimde bulunuldu.

BŞEÜ, Öğr. Gör. Kaplan, "Bedi Üzümü'nün kataloğa dahil edilmesi, sadece Bilecik ve çevresi için değil, ülkemiz tarımı ve kültürü açısından da büyük bir önem taşıyor. BŞEÜ, bu sürece katkı sunarak, yöremizin zengin tarımsal mirasının uluslararası arenada tanınmasına öncülük etmekten gurur duyuyoruz" dedi.

Gelecek nesillere aktarılması adına

Kaplan, açıklamasının devamında, "Bu değerli ürünün korunmasında ve gelecek nesillere aktarılması adına yaptığımız çalışmalar, bölgenin tarım potansiyelinin artırılmasında ve ekonomik kalkınmasına da katkı sağlıyor. Üniversitemiz, yerel değerlerin korunması ve uluslararası düzeyde tanıtılması için bilimsel ve kültürel projeler ile destek veriyor" dedi. - BİLECİK