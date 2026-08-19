Bedensel engelli İlyas Mert Çelik'in askerlik hayali gerçek oldu

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bedensel engelli İlyas Mert Çelik'in askerlik hayali, ailesi ve yakınları tarafından düzenlenen özel programla gerçeğe dönüştü.

Askerliğe büyük ilgi duyan ve asker olmayı çok isteyen İlyas Mert Çelik için ailesi tarafından evinin önünde asker eğlencesi düzenlendi. Program öncesinde jandarma kıyafeti giydirilen Çelik, yakınlarıyla birlikte Vezirköprü İlçe Jandarma Karakoluna götürüldü. Burada jandarma personeliyle bir süre vakit geçiren Çelik, ardından jandarma aracıyla eğlencenin yapılacağı alana getirildi.

Çelik'in alana gelişi sırasında yakınları tarafından kortej oluşturulurken, "En büyük asker bizim asker" sloganları atıldı.

Düzenlenen asker eğlencesinde müzik eşliğinde doyasıya eğlenen İlyas Mert Çelik, uzun süredir kurduğu askerlik hayalini sembolik olarak da olsa gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşadı.

Çelik'in mutluluğuna ailesi, yakınları ve programa katılan vatandaşlar da ortak oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı