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Aile topuk kanı aldırmadı, mahkeme bebeğe kayyum atadı: Benim evladım belediye mi?

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Sağlık Bakanlığı, Adana'da yeni doğan bebeğinden topuk kanı aldırmayan ve aşı yaptırmayan aileden şikayetçi oldu. Mahkeme 2.5 aylık bebeğe kayyum atanmasına karar verdi. Karara tepki gösteren baba, "Benim evladım belediye mi ki kayyum atanıyor? Bir an önce bu yanlıştan dönülmesini istiyoruz." dedi.

Eşine az rastlanan durum Adana'da yaşandı. Murat (40) ve Seda (35) Çakmak çiftinin bebekleri M.T. 2.5 ay önce özel bir hastanede dünyaya gözlerini açtı. Aile, bebeklerinden topuk kanı alınmasını ve aşı olmasını istemediklerini belirterek gerekli evrakları imzaladıktan sonra taburcu olup evlerine gitti.

BEBEĞE KAYYUM ATANDI

Topuk kanı alınmayıp aşı yapılmadığı için özel hastane durumu çiftin ikamet ettiği mahallenin sağlık ocağına, onlarda Sağlık Bakanlığı'na bildirdi. Topuk kanı aldırmayan aile hakkında Sağlık Bakanlığı şikayetçi oldu ve Adana 6. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açıldı. Açılan davada mahkeme, ailenin ifadesine başvurdu. 2.5 aylık M.T. için kayyum atanmasına karar verdi. Aile, mahkeme sürecinde Murat Çakmak'ın kardeşi F.Ç.'yi evlatlarının vasisi olarak mahkemeye bildirdi. Davanın ilk duruşmasının önümüzdeki günlerde görülmesi bekleniyor.

Aile topuk kanı aldırmadı, mahkeme bebeğe kayyum atadı: Benim evladım belediye mi?

"TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ KAPATILSIN"

Karara tepki gösteren baba Murat Çakmak, Türk Tabipler Birliği'ni suçlayarak, "Benim bir evladım daha var. 4 sene önce o dünyaya geldiğinde de topuk kanı aldırmadım ama hiçbir sorun yaşamadım. Ben araştırdım ve topuk kanının alınmasının hiçbir mantığını bulamadım. Kars'ta da böyle bir durum bir ailenin başına gelmişti ve Türk Tabipler Birliği ortalığı karıştırmıştı. Mahkemeler üzerinde baskı kurmaya çalışıyorlar ve bizim gibi aileleri mağdur ediyorlar. Türk Tabipler Birliği kapatılsın." dedi.

"TOPUK KANI ALDIRMADIM DİYE BANA TERÖRİST MUAMELESİ YAPIYORLAR"

Bebeğinden neden topuk kanı alınmasını istemediğini anlatan baba, "Topuktan kan alınması için topuğu deldiğiniz zaman enfeksiyon kapabilir ve bizler bundan endişe duyuyoruz. Aynı testleri tükürük ve idrar ile yapabilirler, öyle yapsınlar. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Türk Tabipler Birliği bir anlaşma halinde gibi insanlara saldırmaya başlamışlar. Ben topuk kanı aldırmadım diye bana terörist muamelesi yapıyorlar." diye konuştu.

"BENİM EVLADIM BELEDİYE Mİ?"

Baba Çakmak, "Benim evladım belediye mi ki kayyum atanıyor? Biz belediyelere kayyum atanır diye biliyoruz. Benim baktığım, hastaneye götürdüğüm, ilgilendiğim evladımın hakkını mahkemede amcası savunacak. Bir an önce bu yanlıştan dönülmesini istiyoruz. Ben tıbba asla karşı bir insan değilim. Benim 4 yaşındaki kızım doktor olmak istiyor ve ben onu destekliyorum." ifadelerini kullandı.

Aile topuk kanı aldırmadı, mahkeme bebeğe kayyum atadı: Benim evladım belediye mi?

"MÜVEKKİLİMİZ İNANMIYOR"

Çakmak ailesinin avukatı Bülent Şeker, "Müvekkil birinci çocuğu için topuk kanı vermedi ve hiçbir sorun olmadı. Ancak ikinci çocuğu için müvekkilimiz topuk kanı ve aşı reddi için yine dilekçe vermiş. Ondan sonra müvekkilin ifadesi alınmış ve kayyum atanmış. Bir tedbir kararı verilecek. Sağlıklı çocuk hakkında böyle bir karar verilemez. Bu topuk kanı testinde sayılan ve tespit edilen hastalıkların tedavi edileceği belirtilmiyor, sadece hastalıkların ilerlemesinin durdurulacağı belirtiyor. Müvekkilimiz de buna inanmıyor ve topuk kanı aldırmıyor." dedi.

TOPUK KANI TESTİNİN ÖNEMİ

Topuk kanı testi, her dört evlilikten birinin akraba evliliği olduğu ülkemizde, dünya geneline göre daha sık görülen genetik ve metabolik hastalıkları yenidoğan döneminde tespit edilerek erken tedavi ile çocuğun sağlıklı bir yaşam sürmesini sağlayan hayati önemi olan test. Sağlık Bakanlığı tarafından zorunlu kılınan bu topuk kanı testi ile ülkemizdeki yeni doğan bebeklerin yüzde 99'una ulaşmış, her yıl 5 binin üzerinde bebek hastalık belirtileri ortaya çıkmadan tespit edilebiliyor.

Aile topuk kanı aldırmadı, mahkeme bebeğe kayyum atadı: Benim evladım belediye mi?
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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Yorumlar (46)

Haber YorumlarıMartin Sikertel:

Ulan at hırsızı yanlıştan dönülmesini istiyorum diyorsun bir de. Senin çocuğun olabilir ama can senin canın değil; ne hakkın var masumun canıyla oynamaya? Gerçi senin soyun devam etse ne hayır gelecek o da ayrı mevzu.

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Haber YorumlarıFurkan:

Kör cahil işte ne olacak

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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

lanet olsun böyle işe. ya hu sana ne başkasının çocuğundan. aldırmaz aldırmaz. aşı vs nedeni ile ileride yaşayacağı sorunda sorumluluğu üstleniyor musunuz? yok. ben çocuklarıma, çocukluk aşılarını hiç yaptırmadım zeka olarak da çok süperler elhamdülillah, tıpta okuyolar, beden sağlıkları da süper. hastalık vs yok. sana ne size ne vatandaşın çocuğundan

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Haber YorumlarıENSON:

Allahım, bu tür sapık sözde dincilerden tiksiniyorum

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Haber YorumlarıAydın DURSUN:

Neden bir arpa boyu yol alamadığımız belli oluyor bu baba ve anne müsveddesi olanlar sayesinde

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Haber YorumlarıEvvab:

pandemide aşı aşı diye diretenler bugün yan çizdikleri ve aşının yan etkilerinin ağır olmasından dolayı artık insanlar her uygulamaya aşıya kan testine şüpheli yaklaşıyor. soruyorsun topuk kanını neden alıyorsun nereye gönderiyorsun diye size adam akıllı bir bilgi vermiyorlar. anne sütü çocuğu her türlü riske karşı zaten koruyor. aşı ne alaka.

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Haber Yorumlarıselim geriden:

türkiye de her yıl 5 uçak dolusu çocuk ishalden vefat ediyor 50 uçak dolusu çocuk da topuktan alınan bir damla kan ile hangi enzim eksikse tesbit edip beyninde biriktiği için yememesi gereken gıda madddesini söylediğimizden zihin engelli olmuyor..ayrıca biontech sonrası doktor hemşire ölümleri günde 30-40 lardan sıfıra düştü bunu da mı görmediniz kardeşim

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Haber YorumlarıA. Erol:

doğru karar

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Haber Yorumlarıismail Yasin:

saçma bir devlet olma yolunda ilerliyoruz...

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Haber YorumlarıYusuf yusuf:

Kayyum ataması ismi biraz ağır gelsede, haklı bir karar. Tıpkı çocuğun baba ile kurulan kişisel ilişki mahkeme kararına uyulmadığında icra ile haczedilecek eşya olarak evladının tc sini yazması örneği gibi.

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