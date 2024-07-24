Üye Girişi
Haberler

BBP Muğla İl Başkanı Melih Aydoğan'dan Gazeteciler ve Basın Bayramı Mesajı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyük Birlik Partisi Muğla İl Başkanı Melih Aydoğan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Aydoğan mesajında basın mensuplarının demokrasinin ve özgürlüğün yılmaz savunucuları olduğuna vurgu yaparak, gazetecilerin ve basın çalışanlarının özel gününü kutladı.

Büyük Birlik Partisi Muğla İl Başkanı Melih Aydoğan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Aydoğan mesajında basın mensuplarının demokrasinin ve özgürlüğün yılmaz savunucuları olduğuna vurgu yaparak, gazetecilerin ve basın çalışanlarının özel gününü kutladı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Muğla İl Başkanı Melih Aydoğan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Değerli basın mensupları. Bugün, demokrasi ve özgürlük mücadelesinin yılmaz savunucuları olan siz değerli gazetecilerin, basın çalışanlarının ve medya mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Basın, halkın haber alma hakkını sağlayan, kamuoyunu aydınlatan ve demokrasinin en önemli unsurlarından biri olan dördüncü kuvvettir. Sizler, gece gündüz demeden, her türlü zorluğa göğüs gererek, objektif ve doğru haberciliğin neferleri olarak toplumumuzun gelişimine büyük katkılar sağlamaktasınız. Özellikle Muğla'mızda görev yapan basın mensuplarımız, şehrimizin ve ülkemizin sorunlarını gündeme taşıyarak, çözüm yollarının bulunmasına aracılık etmekte ve vatandaşlarımızın sesi olmaktadır. Sizin fedakarlıklarınız ve emeğiniz, toplumumuz için paha biçilmezdir. Bu özel günde, basın özgürlüğünün ve gazetecilik mesleğinin önemini bir kez daha vurgulamak isterim. Basın özgürlüğü, demokrasinin vazgeçilmez bir parçasıdır ve gazetecilerin güvenli, bağımsız ve sansürsüz bir ortamda çalışabilmesi en temel haklarındandır. Bu hakların korunması ve geliştirilmesi için hep birlikte çaba göstermeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, meslek hayatınızda başarılar diliyor ve sağlıklı, huzurlu günler temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Büyük Birlik Partisi Demokrasi Aydoğan Muğla Yerel Politika Güncel Haberler

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Mevzuata uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Mevzuata uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak

 Yargıtay kararını verdi! Türkiye'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti

Yargıtay kararını verdi! Türkiye'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti

 Merkez Bankası'ndan Suudi Arabistan hamlesi! 5 milyar dolarlık işlem sona erdi

Merkez Bankası'ndan Suudi Arabistan hamlesi! 5 milyar dolarlık işlem sona erdi

Bakmadan Geçme

2024 KPSS Ön Lisans ne zaman? KPSS Ön Lisans sınavına kimler girebilir? Hamilelikte mide bulantısı ne zaman başlar? 1 haftalık gebelikte mide bulantısı olur mu? Sosis Partisi: Gıdatopya konusu ne? Sosis Partisi animasyonu yasaklandı mı, neden? 2024- 2025 Süper Lig yaz transfer sezonu ne zaman bitiyor? Transfer sezonu ne zaman bitecek? Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? Türkiye- Hollanda voleybol maçı ne zaman? Türkiye- Hollanda Olimpiyat maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş- Bandırmaspor maçı ne zaman? Beşiktaş- Bandırmaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağı Meclis'ten geçti mi? Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağı kabul edildi mi? Ömer Fırat kimdir? PKK'nın Süleymaniye sorumlusu Ömer Fırat öldürüldü mü? Atlasglobal iflas mı etti? Atlasglobal'e ne oldu? TÜİK TEMMUZ AYI ENFLASYON ORANLARI ll 2024 Temmuz ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? 24 TEMMUZ HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? D SMART FREKANS BİLGİLERİ || D-Smart ve D-Smart GO şifresiz mi? Galatasaray hazırlık maçı nereden izlenir? Galatasaray- Lecce maçı hangi kanalda? Galatasaray- Lecce hazırlık maçı saat kaçta, nasıl izlenir? #9917 Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi kim olacak? Galatasaray şampiyonlar ligi ön eleme maçı ne zaman oynayacak? #9917 24 TEMMUZ GÜNCEL ALTIN KURU ll Gram altın ne kadar? Çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası altın ne kadar oldu?
+18 uyarısıyla yayınlanan Sosis Partisi animasyonuna tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti

+18 uyarısıyla yayınlanan Sosis Partisi animasyonuna tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title