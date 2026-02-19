Haberler

BBP Kalkandere İlçe Başkanı Torlak: "Ak Parti İlçe Başkanı Para Kazansın Diye İlçe Yolunun Güzergâhı Değiştirildi"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Büyük Birlik Partisi Kalkandere İlçe Başkanı Mikail Torlak, ilçedeki bir yolun kapatılması ve yeni güzergahın AK Parti İlçe Başkanı'nın iş yerinin önünden geçirilmesi nedeniyle duygularını dile getirdi. Torlak, bu durumun vatandaşları mağdur ettiğini ifade etti.

Gençağa Karafazlı

(RİZE) – Büyük Birlik Partisi (BBP) Kalkandere İlçe Başkanı Mikail Torlak, ilçede uzun yıllardır vatandaşların kullandığı ana yolun kamu yararı gözetilmeden kapatıldığını ifade ederek, yeni güzergahın AK Parti Kalkandere İlçe Başkanı Hasan Ayyıldız'ın iş yerinin önünden geçirildiğini öne sürdü. Torlak, "Burası şahıs için kapatıldı. AK Parti ilçe başkanı burayı kapattı. Bu yol bunların babasının yolu değil" dedi.

İyidere-Erzurum yolu üzerinden Kalkandere'ye giden yol kapatıldı ve yeni bir yol açıldı.

BBP Kalkandere İlçe Başkanı Mikail Torlak kapatılan yolun girişinde basın açıklaması yapan Torlak, alınan kararın ilçe halkını mağdur ettiğini savundu. Açıklama öncesinde güvenlik güçlerinin bölgeye sevk edildiğini ileri süren Torlak, protestosunun engellenmek istendiğini iddia ederek şöyle konuştu:

"Burada bizim şu anda yolumuz kapalı. Bizim yolumuzu diğer taraftan verdiler. Vatandaşlarımız buradan geçerken, Kalkanderelinin kendisi bile dışarıdan geldiği zaman 'Allah Allah' diyor. Bakıyor, Kalkandere'nin tabelası burada ama tabelada yol yok. Tabelayı görüyorsunuz. Burada çok büyük bir haksızlık var, çok büyük bir yolsuzluk var. Birileri para kazansın diye yolun oradan gitmesi sağlanıyor. Biz burada yolumuzu geri istemek için toplanıyoruz. Ben daha buraya gelmeden Rize merkezden emniyeti buraya dökmüşler. Burada biz bir yolsuzluk mu yapıyoruz? Yol kesmiyoruz, kimseye saldırmıyoruz. Hakkımız olan Kalkandere yolunu geri istiyoruz. Burayı engelleyen, o yolu orada yaptıran ve buranın şu anda engellenmesine sebep olan, Ayyıldız denilen işletmenin önünden yeni yolu verdiler, eski yolu kapattılar. Arabalar oradan geçiyor. Ayıldız'ın görevi şu an Kalkandere AK Parti İlçe Başkanı."

"Ben Kalkandere'de AK Parti'nin ortağı değilim"

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanımız Mustafa Desteci Bey, 'Biz Cumhur İttifakı'nı sokakta kurduk, darbeye karşı kurduk. Cumhur İttifakı'nın ortağıyız, hükümetin ortağı değiliz' dedi. Ben de Kalkandere'de kesinlikle AK Parti'nin ortağı değilim. Kendi şahsım adına söylüyorum. İsterse genel başkanım beni görevden alsın, bu kadar net. Ben Kalkandere'ye hizmet edilmesinden yanayım. Hep şahıslara hizmet edilmesin. Burası şahıs için kapatıldı. AK Parti ilçe başkanı burayı kapattı. Vatandaş oraya otomatik kapı koymuş, önüne odun koymuş. Az ileride bakın, görüyorsunuz, lokanta var. Kalkandere'nin tabelası havada kalmış. Kalkandereli'yi sindirmişler. Bu yol bunların babasının yolu değil. "

Kaynak: ANKA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz

Trump defalarca tehdit ettiği ülke ile anlaşma için tarih verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Burası ne Bodrum ne de Çeşme! Herkes orayı görmeye gidiyor

Burası ne Bodrum ne de Çeşme! Herkes orayı görmeye gidiyor
Bir dönem satış görevlisiydi: Şimdi herkes adını ezbere biliyor

Bir dönem satış görevlisiydi: Şimdi herkes adını ezbere biliyor
Fatih Terim, hayatını kaybeden Sepp Piontek'e veda etti

Eski dostuna veda etti
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez kimdir?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez kimdir?
Burası ne Bodrum ne de Çeşme! Herkes orayı görmeye gidiyor

Burası ne Bodrum ne de Çeşme! Herkes orayı görmeye gidiyor
Teravihte cemaate kabusu yaşatan çocuk için emniyet harekete geçti

Teravihte cemaate kabusu yaşattı! Emniyet hemen harekete geçti
Rakibe gitti! Amedspor'dan gönderilen Sinan Kaloğlu'nun yeni adresi belli oldu

Amedspor'dan gönderildi, rakibe imza attı